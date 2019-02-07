الشيخ قيس الخزعلي يستقبل رئيس مجلس النواب الأردني “عاطف الطراونة”

2019/02/09 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استقبل الامين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، في بغداد الاستاذ “عاطف الطراونة” رئيس مجلس النواب الاردني والوفد البرلماني المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم الشعبين الجارين.

وأكد سماحة الامين العام الشيخ الخزعلي على أن الاردن يستطيع أن يلعب دوراً جيداً في تدعيم الوضع المجتمعي الجديد في العراق ومحاربة الأصوات التي تريد ترسيخ النفس الطائفي ، وضرورة الأخذ بعين الإعتبار العلاقات القوية والقديمة بين البلدين وضرورة أن تراعي الاتفاقية الاخيرة مصلحة البلدين وليس ان تراعي طرفا واحداً .

كما دعى الشيخ الخزعلي الى ضرورة الاسراع بإجراءات سهلة وسلسة لدخول العراقيين الى الاردن لأسباب العلاج والسياحة الدينية وعدم التعامل بإنتقائية مع المواطنين العراقيين وإن من المهم ان لا تقتصر العلاقة بين الدولتين فقط على الجانب الدبلوماسي بل تنتقل الى الجانب المجتمعي والوقوف امام التصريحات الخبيثة التي لا تريد للعلاقات بين الشعبين ان تستمر كون حجم العلاقات اذا اصبح كبيرا سيضيق الخناق على المتربصين والذين يريدون الشر بالبلدين .

فيما أكد سماحة الشيخ الخزعلي ان العراقيين استطاعوا مواجهة تهديد “داعش” والانتصار عليه وتحويله الى فرصة حققوا فيها قوة العراق مجتمعيا وعسكريا وسياسيا .

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب الاردني على اهمية العلاقة مع العراق وانها العلاقة الاهم حاليا وان العراق هو رئة الاردن كما ان الاردن هو رئة العراق ، كما اكد ان البرلمان الاردني سيعمل كل جهده لتقريب المسافة بين الشعبين وان الحكومة الاردنية قدمت فعلا تسهيلات حقيقية حالياً في مجال تأشيرات الدخول لأغراض العلاج وأنها ستقوم بخطوة اخرى في تسهيل تاشيرات الدخول لاغراض السياحة.

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