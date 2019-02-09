المالية تدعو الوزارات والحكومات المحلية الى تسلم نسخة من قانون الموازنة

2019/02/09 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعت وزارة المالية، اليوم السبت، ممثلي الوزارات والمحافظات ومجالسها والجهات غير المرتبطة بوزارة، لتسلم نسخة من قانون الموازنة المعدل والمصادق عليه.

وقال مصدر مخول من مكتب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه إن “الوزارة دعت، ممثلي الوزارات والمحافظات ومجالسها، والجهات غير المرتبطة بوزارة، مراجعة وزارة المالية لإستلام نسخة من قانون الموازنه المعدل والمصادق عليه”.

واضاف “اضافة الى تعليمات تنفيذ القانون من دائرة الموازنه، بدءً من يوم الاثنين القادم والأيام التي تليه من الأسبوع”.

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