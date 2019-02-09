وزارة الصحة والبيئة تنذر شركة نفطية لمخالفتها الضوابط البيئية في ميسان

2019/02/09 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأنذرت وزارة الصحة والبيئة احدى الشركات النفطية العاملة في حقل حلفاية بمحافظة ميسان وذلك لعدم التزامها بالضوابط البيئية.

واوضحت وزراة الصحة والبيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه اليوم السبت، أن “مديرية بيئة ميسان أبلغت شركة بتروجاينا العاملة في حقل حلفاية بضرورة ازالة المخالفات البيئية لما لها من اثار سلبية على البيئة والصحة العامة” مبينة ان “الفرق الفنية التابعة للمديرية قامت بزيارة ميدانية الى موقع الشركة العاملة في حقل الحلفاية النفطي للاطلاع على الواقع البيئي والرصد الميداني حيث لاحظ الفريق ان الشركة تقوم بتخزين المواد الكيمياوية بظروف غير ملائمة وغير مطابقة للمواصفات البيئية”.

وأضاف البيان انه “تم رصد خزن هذه المواد في حاويات حديدية خالية من التهوية وعدم وجود مسافات بينها بالاضافة لوجود اجزاء منها مخزونة في الساحات ومغطاة بأغطية غير محكمة مما يعرضها للأمطار و التطاير بفعل الرياحو والذي يسبب بانتشارها في الاراضي القريبة منها مما له تأثيرات سلبية”.

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