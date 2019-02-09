وزير التعليم يوافق على تعيين الطالبة “المكفوفة” ذات الترتيب الاول في كلية اداب الموصل

2019/02/09 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

وجه وزير التعليم العالي قصي السهيل، اليوم السبت، بتعيين الطالبة مينا رغيد الطالبة الاولى في جامعة الموصل.

وذكر بيان مقتضب لمكتب وزير التعليم تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “وزير التعليم العالي قصي السهيل وجه بتعيين الطالبة مينا رغيد الطالبة الاولى في جامعة الموصل – كلية الآداب – قسم اللغة العربية لسنة 2017-2018 وذلك بعد رفض تعيينها كونها من المكفوفين”.

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