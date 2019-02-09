2019/02/09 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأنهى ممثلو الحكومة اليمنية والحوثيين في العاصمة الأردنية عمان، مساء الجمعة، جولة جديدة من المحادثات استمرت أربعة أيام وأفضت إلى إحراز "تقدم هام" حول اتفاق تبادل الأسرى، بحسب الأمم المتحدة.وقال مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، في بيان، إن "الاجتماعات التي عقدت في العاصمة الأردنية على مدى الأيام الأربعة الماضية أحرزت تقدماً هاماً في المضي نحو تنفيذ عملية إطلاق السراح، حيث قدمت معلومات إضافية بشأن حالات أفراد مدرجين ضمن قوائم الأسرى".وعبّر الطرفان، بحسب البيان "عن التزامهما بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمحتجزين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، وذلك من خلال التنفيذ على مراحل".وأكدا كذلك "استعدادهما لبذل كافة الجهود لتحقيق هذا الهدف المشترك، في ظل ضرورة الإسراع بلمّ شمل المعتقلين مع عائلاتهم".وستبقى الاجتماعات "في حالة انعقاد مفتوح، لإتاحة الفرصة للطرفين لمواصلة العمل معاً لوضع اللمسات النهائية على القوائم في المستقبل القريب".وأشار البيان إلى أنّ "لجنة فرعية معنية بالجثامين أقرت خطة عمل مشتركة تستند إلى مبادئ محددة وجدول زمني لإتمام تنفيذ تبادل الجثامين".وكان الجانبان قد عقدا جولة أولى من المباحثات حول تبادل الأسرى منتصف الشهر الماضي في عمان حيث مقرّ مكتب بعثة الأمم المتحدة الخاصة باليمن.ويعتبر تبادل السجناء الذي تمّ الاتفاق عليه في ستوكهولم في كانون الأول/ديسمبر إجراءً مهماً لبناء الثقة في إطار الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لجلب الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات سعياً لإنهاء الحرب المدمرة المستمرة منذ أربع سنوات. وبدأت الحرب بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين في 2014 إثر سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة في البلد الفقير بينها العاصمة صنعاء، وتصاعد النزاع مع تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية دعماً للحكومة في آذار/مارس 2015.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طرفا النزاع اليمني يحرزان في الأردن "تقدماً هاماً" حول اتفاق تبادل الأسرى) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طرفا النزاع اليمني يحرزان في الأردن "تقدماً هاماً" حول اتفاق تبادل الأسرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).