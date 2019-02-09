2019/02/09 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو لجنة النزاهة النيابة، كاظم الصيادي أن الحكومة الاتحادية ارتكبت خطأ كبيرا ًبجعل دائرة المفتش العام ضمن الهيكل الإداري الوزارات".ولفت إلى "وجود عدة حوارات لغرض فصل مكاتب المفتشين العموميين عن تلك الوزارات، حيث ستتم مناقشتها خلال الفصل التشريعي الثاني للبرلمان واتخاذ قرارات بشأنها".

وقال الصيادي في تصريح صحفي، إن "من ضمن الأشياء التي ستتم مناقشتها بهذا الصدد هو القانون الذي ينص على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين".

واضاف، "وجود آراء تنص على فك ارتباط مكاتب المفتشين العموميين بالوزارات وجعل ارتباطها بهيئة النزاهة او تأسيس هيئة مستقلة تحت مسمى هيئة المفتش العام".

تحرير: عامر الشيباني

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الحكومة أخطأت بربط دائرة المفتش العام بالوزارات) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الحكومة أخطأت بربط دائرة المفتش العام بالوزارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).