متنبئ جوي: انخفاض الحرارة واستمرار الامطار في بعض المحافظات

2019/02/09 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي صادق عطيه، اليوم السبت ان تستمر موجة الامطار التي تشهدها البلاد محذراً من شدتها في محافظة ميسان.وقال عطيه في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ان "بعد ليلة من الامطار كانت غزيرة في بعض الأماكن، السحب بدأت تتلاشى من مناطق عديدة وتنحسر نحو شرق وجنوب البلاد اضافة الى الشمال"، مضيفا ان "المدن المرشحة لاستمرار الامطار فيها نهار اليوم السبت هي البصرة وتنتهي العصر وتعود قطرات يوم الاثنين وذي قار حيث ستنتهي الامطار العصر وميسان تنتهي في الليل والحذر من شدة الامطار الرعدية؛ السماوة وتنتهي بعد الظهر الديوانية ستنتهي الامطار قبل الظهر".

وأوضح ان الامطار في "واسط ستتوقف قبل الظهر وترجع تمطر وتنتهي بالليل وبغداد ستنتهي ليلا وفي بابل تنتهي ليلا وصلاح الدين ستنتهي فجر الاحد وفي ديالى ستنتهي في وقت متأخر من الليل؛ وفي سليمانية وكركوك واربيل وشمال الموصل ستنتهي صباح الاحد".

وأشار الى ان "السحب ستستمر في الاجواء مع بعض الامطار الخفيفة نهار الاحد تكون متفرقه في بعض الاماكن من هذه المدن، دهوك / تستمر فرص الامطار اليوم وغداً ومناطق متفرقة من شرق الانبار تنتهي ليلا او العصر"، لافتا الى ان "هناك انخفاض طفيف جدا بدرجات الحرارة الاحد والاثنين والثلاثاء، وستنخفض كثيرا يوم الاربعاء في مدن شمال البلاد خصوصا السليمانية اما باقي المدن فالانخفاض يكون طفيفا".انتهى/س

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