مدينة الشعلة.. الأسواق الشعبية تتنفس بعد رفع الكتل الكونكريتية 

2019/02/09 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلنت امانة بغداد، السبت، المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من الاسواق الشعبية في مدينة الشعلة وفتح الطرق المؤدية اليها.وذكر بيان لمديرية العلاقات والإعلام، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (9 شباط 2019)، ان “ملاكات دائرة بلدية الشعلة باشرت برفع الكتل الكونكريتية المحيطة بالاسواق الشعبية في مدينة الشعلة واعادة فتح الطرق المؤدية […]

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