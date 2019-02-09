2019/02/09 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس يمارس مصلون الرياضة في مسجد “بهشت” بمدينة حلبجة بإقليم كردستان، عقب صلاة الفجر تطبيقاً لقول النبي “المؤمن القوي خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف”.ونقلت وسائل إعلام كردية تابعها “ناس”، اليوم (9 شباط 2019)، عن إمام المسجد “مهريبان حما سعيد قوله، إن ” خطوته أحدثت صدى واسعاً تجاوز حدود إقليم كوردستان، بالحديث […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. تمارين رياضية داخل مسجد.. الإمام: النشاط حقق زيادة في أعداد المصلين) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. تمارين رياضية داخل مسجد.. الإمام: النشاط حقق زيادة في أعداد المصلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).