2019/02/09 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الاعلام الامني : اعتقال احد ممولي عصابات داعش في ايسر الموصل

09/02/2019 12:41:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

أعلن مركز الاعلام الامني ، السبت، عن اعتقال أحد ممولي تنظيم "داعش" في الساحل الأيسر لمدينة الموصل.

وذكر بيان للمركز تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) أن "مفارز استخبارات شرطة الطاقة ألقت القبض على متهم ينتمي لتنظيم داعش في الساحل الأيسر لمدينة الموصل".

وأضاف أن "المتهم كان يمول التنظيم من خلال عمليات تهريب النفط ومشتقاته، وصادر بحقه أمر قبض".

على صعيد آخر، أشار البيان إلى ضبط وكر لتنظيم "داعش" يقع على أطراف وادي الكور بمحافظة كركوك".

وأوضح أن "الوكر احتوى على عتاد بندقية كلاشنكوف ومواد غذائية وملابس مختلفة، وقد تم التعامل معها أصولياً".

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