شاهد .. بماذا وصف اعلامي رياضي لجنة المغتربين في اتحاد الكرة

2019/02/09 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصف الاعلامي الرياضي امين شراد لجنة المغتربين في اتحاد كرة القدم بانها مجرد حبر على ورق وغير فعالة .

وذكر شراد لبرنامح {كوورة} الذي تبثه قناة الفرات الفضائية انه " يجب ان تكون هناك لجنة خاصة في اتحاد كرة القدم معنية بمتابعة اللاعبين المغتربين ".انتهى

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