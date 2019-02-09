مجلس كربلاء يكشف عن التوصل لخيوط أولية بشأن قضية اغتيال مشذوب 

2019/02/09 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مجلس محافظة كربلاء المقدسة, السبت, عن توصل اللجنة الامنية المشتركة الخاصة بالمتابعة والتحقيق في قضية اغتيال الروائي علاء مشذوب الخفاجي الى خيوط اولية بشأن القضية.وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس كريم محفوظ التميمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاجهزة الامنية الخاصة بمتابعة قضية اغتيال الروائي علاء المشذوب والمكونة من فريق مشترك من الجهاز […]

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