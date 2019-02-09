بالفيديو.. حقيقة صادمة لأغنى رجل بالعراق يدعي انه وزير ويتسول في الشارع

2019/02/09 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه هي حقيقة الرجل الذي ادعى انه وزير الري في عهد عبد الكريم قاسم، وتبين انه رجل غني ويتسلم راتباً قدره مليان ونصف المليون دينار شهريا من الدولة.شاهد الفيديو:

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