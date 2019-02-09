القضية الفلسطينية وتحديات المنطقة.. مؤتمر موسع للجامعة العربية بالقاهرة

2019/02/09 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعقد اليوم، السبت، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، مؤتمر موسع للقيادات العربية رفيعة المستوى، الذي ينظمه البرلمان العربي، لتعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات الراهنة، بمشاركة عدد من رؤساء الحكومات والوزراء العرب السابقين والحاليين.

وقال مراسل الغد من القاهرة، محمد عاطف، الاجتماع يهدف إلى إعداد وثقية لتحقيق التضامن العربي لمواجهة التهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومواجهة الاحتلال، كما تناقش الوثيقة الأمن الغذائي والمائي للمنطقة، وكذلك التدخل الخارجي في دول الجوار، وأيضا ستتناول مشكلة البطالة.

تفاصيل أكثر مع الإعلامي وائل العنسي.

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