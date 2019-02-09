رفض فلسطيني سياسي لمؤتمر وارسو بشأن الشرق الأوسط

2019/02/09 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مراسل الغد من رام الله، ضياء حوشية، وجود رفض كامل من قبل القوى السياسية الفلسطينية للمشاركة في مؤتمر وارسو، الذي دعت له الإدارة الأمريكية، الذي يعقد بين 12- 14 فبراير الجاري في بولندا.

وأشار مراسلنا إلى أنه تحدث مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظة التحرير، أحمد مجدلاني، الذي أكد أن هناك رفضا مطلقا للمشاركة في المؤتمر، الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وبث أفكار لا تناسب الشعب الفلسطيني، وإننا لم نخول ولن نخول أحدا، ولا يحق لحد التحدث باسم الشعب الفلسطيني

وأشار إلى وصف حركة فتح للمؤتمر بأنه مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية ومحاولة أمريكية إسرائيلية لتمرير صفقة القرن.

وبالأمس، قال صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، إن المسؤولين الفلسطينيين لن يحضروا المؤتمر الأمريكي الذي تستضيفه بولندا بشأن الشرق الأوسط.

وشدد عريقات على الموقف الفلسطيني الرافض لحضور هذا المؤتمر وعدم تفويض أي طرف للحديث باسم فلسطين.

وأضاف عريقات أن المؤتمر يُعد محاولة لتجاوز مبادرة السلام العربية، وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني

تفاصيل أكثر عبر التقرير المصور.

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