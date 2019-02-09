مخطط إسرائيلي لاستيعاب مليون مستوطن في الضفة الغربية

2019/02/09 | 12:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صادر عن منظمة التحرير الفلسطينية، السبت، عن مخطط إسرائيلي لاستيعاب مليون مستوطن في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية.

وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير، أن كافة الأحزاب في إسرائيل تستغل الدعاية الانتخابية الحالية للترويج لوثيقة استيطانية تدعو لتوطين مليون مستوطن جديد في الضفة الغربية والعمل على إحلالهم محل المواطنين الفلسطينيين سكان البلاد الأصليين.

وحذرت المنظمة من هذا المخطط الخطير، لأن هذه الخطة تمثل تغييراً من النهج الحالي للبناء داخل المستوطنات القائمة إلى نهج بناء مستوطنات كبيرة جيدة في كل مناطق الضفة المحتلة.

وكانت حركة “نحلاه” الاستيطانية قد نشرت وثيقة وقع عليها عشرات الوزراء من حكومة الاحتلال وأعضاء كنيست في الأحزاب اليمينية خلال الأيام الماضية بالتعهد بتنفيذ خطة الاستيطان لرئيس الوزراء الاحتلال الراحل “يتسحاك شامير”، بالتعهد بالعمل على تنفيذ الخطة لإسكان مليوني مستوطن بالضفة الغربية، والعمل على “تحرير “أراض في الضفة الغربية، والعمل على إلغاء إعلان حل الدولتين لشعبين، والإعلان عن دولة واحد لشعب واحد.

وذكرت منظمة التحرير، أن هذا التصعيد الإسرائيلي قبيل الانتخابات المزمع عقدها في التاسع من نيسان المقبل، هي وسيلة عنصرية تعتمد عليها حكومات الاحتلال المتعاقبة في مزادها الانتخابي للحصول على أصوات الشارع الإسرائيلي وتحديدا المستوطنين،.

ويحتل ملف الاستيطان مكانة هامة في مزاد الانتخابات الإسرائيلية، من خلال المصادقة على مشاريع استيطانية وتصعيد في عمليات نهب الأرض الفلسطينية وتهويدها خاصة في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفي عموم المناطق المصنفة “ج” والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة وإطلاق يد المستوطنين للاستيلاء على الأراضي وتجريفها ، والتنكيل بالفلسطينيين بهدف كسب المزيد من الأصوات.

وفي هذا الإطار، أكد وزير السياحة في حكومة الاحتلال ياريف ليفين، أن هدف الحكومة اليمينية الإسرائيلية القادمة، تسريع البناء الاستيطاني في المستوطنات بالضفة الغربية بشكل كبير، استعدادًا لتوطين مليون مستوطن يهودي.

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