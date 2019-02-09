زعيم حزب أفغاني : الدعم الجماهيري الإيراني كان سبباً بانتصار الثورة الإسلامية

2019/02/09 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أكد زعيم حزب النهضة الإسلامية في أفغانستان المولوي محمد مختار مفلح، أن الدعم الجماهيري الإيراني كان سبباً في انتصار الثورة الإسلامية على يد الإمام الخميني الراحل (رض).وقال مفلح في تصريح ,: “نهنئ كافة الشعوب المسلمة لاسيما إيران حكومة وشعبا بمناسبة حلول الذكرى الأربعين لإنتصار الثورة الإسلامية”, مؤكداً أن “نوعية فكر الإمام الخميني الراحل […]

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