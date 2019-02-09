2019/02/09 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… ضمن الاستهداف الوحشي المتواصل, خرق العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته مجدداً اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة, فيما قصفوا المدنيين وممتلكاتهم.وقال مصدر أمني, إن “عناصر مرتزقة السعودية استهدفوا مناطق متفرقة في مدينة الدريهمي بالمدفعية والرشاشات الثقيلة، وقصفوا غرب قرية الشجن بالمدينة نفسها”.وأضاف المصدر, أن “المرتزقة قصفوا بعدد من قذائف المدفعية باتجاه مطار الحديدة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجدداً..



العدوان الأميركي السعودي ومرتزقته يخرقون اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة alansaar.

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