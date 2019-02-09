2019/02/09 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

???????? | ⁧ #الدوري_الالماني ⁩ ⚽ جدول الجولة 21 ⁧ #البوندسليغا ⁩ ⁦

#Bundesliga ⁩ ⁧ #دورتموند_هوفنهايم ⁩ ⁧ #بايرن_شالكه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجولة 21 للدوري الالماني) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجولة 21 للدوري الالماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).