كوسرت رسول يشرف على اجتماع الإتحاد الوطني بشأن تشكيل حكومة كردستان

2019/02/09 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- السليمانية

عقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، اجتماعا قبل ظهر اليوم السبت، بإشراف نائب الأمين العام للاتحاد كوسرت رسول علي، الذي سيبحث الاتفاق السياسي

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