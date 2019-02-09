بعد يوم على وفاة الطفلة رهف .. دعوة نيابية لتشريع قانون

2019/02/09 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت النائب هدى سجاد، اليوم السبت، إلى تشريع قانون "الحماية من العنف الاسري" مشيرة إلى أهمية تشريع هذا القانون للحد من التعنيف الذي يتعرض له

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