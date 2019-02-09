أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية

2019/02/09 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونستعرض هنا أبرز مباريات اليوم:الدوري الإنجليزيفولهام- مانشستر يونايتدليفربول- بورنموثهيدرسفيلد تاون- آرسنالساوثهامبتون- كارديف سيتي

الدوري الإسباني:أتلتيكو مدريد- ريال مدريد

الدوري الإيطاليفيورنتينا- نابوليبارما- إنتر ميلان

الدوري الألمانيبوروسيا دورتموند- هوفنهايمبايرن ميونيخ- شالكه الدوري الفرنسيباريس سان جيرمان- بوردو.انتهى...س ح

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