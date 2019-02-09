المنافذ تعلن عن أحصائية المخالفات في المنافذ لشهر كانون الثاني

2019/02/09 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت في بيان لها، ان "المخالفات بلغت (129) مخالفة، منها تهريب مخدرات عدد (12) مع مخالفة اجازة استيراد (48) ، وأوامر القاء القبض على مطلوبين (36) بالاضافة الى (32) دعاوى كمركية مع أموال مهربة عدد (1)، جاء ذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية لمحاسبة المخالفين.وأوضحت هيأة المنافذ الحدودية أن المخالفات تندرج تحت مسميات متعددة "تزوير إجازة الاستيراد، عدم وجود علامات تجارية، تجاوز الكمية والوزن وتزوير الوصولات بالإضافة إلى بضاعة منتهية الصلاحية"، وقد تم أتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقها.يذكر أن هيأة المنافذ قد تعاملت وفق المسؤولية الملقاة على عاتقها في الرقابة والإشراف والسيطرة على الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية للحفاظ على المال العام وحماية المنتج المحلي والمستهلك والقضاء على الآثار السلبية والخطيرة من تهريب المخدرات على المجتمع والقضاء على الفساد الإداري والمالي في منافذنا الحدودية.انتهى ..م ف

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