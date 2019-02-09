2019/02/09 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

دعت وزارة المالية، اليوم السبت، الوزارات وممثلي المحافظات لاستلام نسخة من موازنة 2019.

وذكرت الوزارة، في بيان تلتقه وكالة صدى انها “تدعو وزارة المالية في الحكومة الاتحادية، ممثلي الوزارات، والمحافظات ومجالسها، والجهات غير مرتبطة بوزارة، مراجعة وزارة المالية لإستلام نسخة من قانون الموازنه المعدل والمصادق عليه، وتعليمات تنفيذ القانون من دائرة الموازنه، بدءا من يوم الاثنين القادم والأيام التي تليه من الأسبوع”.وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد صادق، على قانون الموازنة المالية لعام 2019، وفيما أشاد بـ”الجهود التي اسهمت في اعداد مشروع الموازنة ودراسته وتشريعه سواء في الحكومة او بمجلس النواب”، فقد أكد “ضرورة تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، والبدء بمرحلة البناء والاعمار”

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة المالية تدعو الوزارات لاستلام نسخة من موازنة 2019) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة المالية تدعو الوزارات لاستلام نسخة من موازنة 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).