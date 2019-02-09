تحالف الفتح:الايام المقبلة ستشهد اجتماعات مركزة لاكمال التشكيلة الحكومية

2019/02/09 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت النائب عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، اليوم السبت، عن وجود اتفاق لعقد اجتماعات مركزة بين تحالفي الاصلاح والبناء لاكمال الكابينة الوزارية، مشيرة الى ان الايام المقبلة ستشهد حل قضية الوزارات الامنية.

وقالت الحامدي في تصريح صحفي، ان ‘الكتل المنضوية ضمن تحالفي الاصلاح والبناء اتفقت على عقد اجتماعات مركزة من اجل انهاء ازمة الكابينة الوزارية’.

واضافت ان ‘الايام المقبلة ستشهد اتفاقات لحسم تقديم مرشحي الوزارات الامنية قبل بدء الفصل التشريعي الثاني’.

وتابعت ان ‘تحالفي سائرون والفتح خلال الاجتماع الماضي اتفقا على تسمية مرشحي الدفاع والداخلية بالتشاور خلال المرحلة المقبلة للمضي في انهاء الحكومة ودعمها ومراقبة تطبيق برنامجها الحكومي’.

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