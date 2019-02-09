الجربا يطالب البرلمان بترك تفاصيل موضوع القوات الأمريكية

2019/02/09 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- دعا النائب عن محافظة نينوى، احمد مدلول الجربا، اليوم السبت، اعضاء مجلس النواب الى الانشغال بإعمار المدن ومطالب المواطنين، وترك تفاصيل موضوع القوات الامريكية.وذكر الجربا في بيان، تلقت /SNG/، نسخة منه، ان “الوقت الان غير مناسب للخوض في تفاصيل موضوع القوات الامريكية والقواعد العسكرية، لان ظروف البلد الامنية لم تستقر استقرار كامل الى ...

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