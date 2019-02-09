السيد السيستاني يرفض طلبات للقاء الرئاسات الثلاث ويحدد شرطين لـ”انهاء القطيعة”

2019/02/09 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- العراق اليوم:

كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، السبت، عن رفض المرجع الديني السيد علي السيستاني طلبا...





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