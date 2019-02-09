سائرون: اجتماعنا مع الفتح لم يغير موقفنا من الفياض

2019/02/09 | 13:11

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بغداد- العراق اليوم:

أكد تحالف سائرون، السبت، عدم وجود اي تغيير في موقفه بشأن ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، مشير...





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