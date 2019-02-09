2019/02/09 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت نجدة بغداد اليوم السبت، من القبض على شخص قام بسرقة كاميرات مراقبة السراق في شارع فلسطين.

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