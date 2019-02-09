ميلشة الدولة ثقافة ام ماذا؟

2019/02/09 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هادي سعدو بعد سقوط نظام صدام المقبور الاجرامي في التاسع من نيسان 2003 بهجمة امريكية تحت ذريعة النووي وتهديد الامن العالمي توافد على العراق كل خارج عنه بعيدا عن اسباب خروجه وافترس على منصب ما او شكّل مجموعة ما ليفرض نفسه آمرا على العراقيين ومحاربا سابقا وجب هبه مفتاح الحكم والسير تحت رايته بعيدا عن […]

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