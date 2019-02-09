الوطني: منصب محافظ كركوك سيحسم بالتصويت داخل المجلس القيادي للحزب ولا خلافات حوله

2019/02/09 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، أن منصب محافظ كركوك سيحسم بالتصويت داخل المجلس القيادي للحزب، لافتا إلى عدم وجود خلافات حول

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