الاعرجي يتحدث عن الانسحاب الأمريكي من سوريا وعلاقته بالعراق

2019/02/09 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث نائب رئيس الوزراء الأسبق، بها ءالأعرجي، السبت، عن الانسحاب الأمريكي من سوريا وعلاقته بالعراق.

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