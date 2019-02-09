محافظ كركوك: لم يتم تبليغنا بأي اتفاق لعودة البيشمركة للمحافظة

2019/02/09 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ كركوك، راكان الجبوري، السبت، أنه لم يتم تبليغ إدارة المحافظة بأي اتفاق حول عودة قوات البيشمركة إلى المحافظة.

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