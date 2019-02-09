السيسي يتوجه إلى إثيوبيا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي

2019/02/09 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته بزيارة الرئيس عمر البشير إلى مصر، مؤكدا أنها تعكس عمق العلاقات والروابط التاريخية المشتركة بين شعبي وادي النيل.

وقال الرئيس في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني، إن الزيارة تأتي تتويجاً للعديد من الجهود التي بذلت على مدار العام الماضي، لتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المتواصل بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقاً لمصالح الشعبين، وتأسيساً على القواسم العديدة والمصالح المترابطة، التي طالما جمعت بينهما في مسار ومصير واحد على مدار التاريخ.

وأضاف الرئيس، أن الجهود تكللت بعقد اللجنة الرئاسية المصرية السودانية بالخرطوم في أكتوبر الماضي، والتي شهدت التوقيع على اثنتي عشرة اتفاقية، وساهمت في تقييم مسارات تنفيذ الاتفاقيات القائمة بين البلدين، ودعم آليات اللجان المتخصصة التي تشرف على أوجه التعاون بينهما في مختلف المجالات.

وتابع الرئيس: “لقد تناولنا خلال المباحثات العديد من الموضوعات، وفى مقدمتها تعزيز التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاقتصادية، واستعرضنا التقدم الذي تشهده المشروعات المشتركة بين البلدين، كمشروع الربط الكهربائي، والدراسات الخاصة بمشروع الربط بين السكك الحديدية في الدولتين، فضلاً عن التعاون القائم في مجال بناء القدرات والتدريب في جميع القطاعات”.

واستطرد أن المباحثات تطرقت للتطورات ذات الصلة بالمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث اتفقنا على أهمية مواصلة العمل على التوصل في أقرب وقت إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد.

وفيما يتعلق بالقرن الإفريقي، أشار إلى أن المباحثات تناولت التطورات الأخيرة وسبل دعم تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، والذي تم توقيعه برعاية مقدرة من السودان الشقيق.

وكذلك للجهود السودانية لحل الأزمة في جمهورية أفريقيا الوسطي، ولسبل تعزيز التعاون بين الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر.

واختتم السيسي كلمته بالإشارة إلى أن لقاءه بالبشير يعد اللقاء الثامن منذ يناير 2018، كما شهد العام الماضي العديد من الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين من البلدين، الأمر الذي يؤكد التوجه الذي بات ثابتاً وواضحاً في سياسة الدولتين الشقيقتين، وهو التنسيق الكامل بينهما والسعي المستمر والدؤوب لدعم المصالح المشتركة بين الشعبين والدولتين في كل المجالات، وبما يتناسب مع الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بينهما، والتي يندر أن تتكرر بين بلدين على مستوي العالم، فالتاريخ يؤكد أن ما يربط بين مصر والسودان من علاقات ووشائج ووحدة في المسار والمصير هو رباط أزلي لا انفصام فيه.

وخلال المؤتمر الصحفي قال الرئيس السوداني عمر البشير: “هناك محاولات لاستنساخ “الربيع العربي” في السودان بنفس المواقف والشعارات”.

وأضاف: أطراف تهول مما يحدث فى السودان عن طريق وسائل إعلام وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن هناك تنسيق أمني مع مصر لضمان أمن البحر الأحمر باعتباره أهم ممر مائي يربط شرق العالم بغربه، مشيرا إلى أن السودان تقوم بتنسيق المواقف مع مصر وإثيوبيا لضمان حقوق مصر والسودان بمياه النيل.

وأشار البشير إلى أن، الشعب السوداني متيقظ ويفوت الفرصة على كل من يحاول زعزعة الاستقرار في البلاد وأن مصر والسوان مستمران في التواصل لدفع العلاقات في المجالات المختلفة.

وحول سد النهضة أكد البشير أنه يعد قضية حيوية لمصر والسودان وأن على مصر والسودان، مواصلة الاتفاق بشأن معدلات ملء سد النهضة بالاتفاق مع إثيوبيا لضمان حقوق مصر والسودان في مياه النيل.

وأكد البشير: نتطلع لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي ونتعاون معها لانجاح هذه المهمة.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السوداني عمر البشير:

“فخامة الرئيس عُمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان

السيدات والسادة

اسمحوا لي في البداية أن أرحب بأخي العزيز فخامة الرئيس عُمر البشير والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، وأن أعرب عن سعادتي بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات والروابط التاريخية المشتركة بين شعبي وادي النيل.

الحضور الكريم

تأتي هذه الزيارة تتويجاً للعديد من الجهود التي بذلت على مدار العام الماضي، لتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المتواصل بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك تحقيقاً لمصالح الشعبين، وتأسيساً على القواسم العديدة والمصالح المترابطة التي طالما جمعت بينهما في مسار ومصير واحد على مدار التاريخ.



وقد تكللت هذه الجهود بعقد اللجنة الرئاسية المصرية السودانية بالخرطوم في أكتوبر الماضي، والتي شهدت التوقيع على اثنتي عشرة اتفاقية، وساهمت في تقييم مسارات تنفيذ الاتفاقيات القائمة بين البلدين، ودعم آليات اللجان المتخصصة التي تشرف على أوجه التعاون بينهما في مختلف المجالات.

السيدات والسادة،

لقد تناولنا خلال المباحثات العديد من الموضوعات، وفى مقدمتها تعزيز التعاون الثنائي خاصة في المجالات الاقتصادية، واستعرضنا التقدم الذي تشهده المشروعات المشتركة بين البلدين، كمشروع الربط الكهربائي، والدراسات الخاصة بمشروع الربط بين السكك الحديدية في الدولتين، فضلاً عن التعاون القائم في مجال بناء القدرات والتدريب في جميع القطاعات.

كما تطرقت مباحثاتنا للتطورات ذات الصلة بالمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث اتفقنا على أهمية مواصلة العمل على التوصل في أقرب وقت إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد.

وتناولنا أيضاً التطورات الأخيرة في القرن الأفريقي، وسبل دعم تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، والذي تم توقيعه برعاية مقدرة من السودان الشقيق.



وكذلك للجهود السودانية لحل الأزمة في جمهورية أفريقيا الوسطي، ولسبل تعزيز التعاون بين الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر.

الأخوة والأخوات،إن لقائي بأخي فخامة الرئيس عمر البشير اليوم يعد اللقاء الثامن الذى يجمعني به منذ يناير 2018، كما شهد العام الماضي العديد من الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين من البلدين، الأمر الذى يؤكد التوجه الذي بات ثابتاً وواضحاً في سياسة الدولتين الشقيقتين، وهو التنسيق الكامل بينهما والسعي المستمر والدؤوب لدعم المصالح المشتركة بين الشعبين والدولتين في كل المجالات، وبما يتناسب مع الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بينهما، والتي يندر أن تتكرر بين بلدين على مستوي العالم، فالتاريخ يؤكد أن ما يربط بين مصر والسودان من علاقات ووشائج ووحدة في المسار والمصير هو رباط أزلي لا انفصام فيه.

ووصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى القاهرة، في زيارة تستغرق يوما واحدا يجري خلالها مباحثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبلي الرئيس السوداني، وقالت الرئاسة المصرية إن المباحثات بين الرئيسين سوف تتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذاتَ الاهتمام المشترك.

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