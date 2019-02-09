أكثر من 3 آلاف موكب يشارك في الزيارة الفاطمية بالنجف الاشرف

2019/02/09 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس هيئة المواكب الحسينية في محافظة النجف، حيدر كبون، اليوم السبت، عن مشاركة اكثر من ثلاثة الاف موكب محلي واجنبي لتقديم الخدمات الى زائري الامام علي عليه السلام المشاركين باحياء الزيارة الفاطمية، مبينا ان اعداد الزائرين يفوق السنوات الماضية بعدة اضعاف بحكم التوقيت المناسب الذي تزامنت معه الزيارة.وقال كبون في حديث صحفي، ان "المواكب التي حضرت في محافظة النجف الاشرف لتقديم الخدمات الى زائري الزيارة الفاطمية، تقترب من 3 الاف موكب محلي واجنبي، بعضها من محافظات العراق واخرى من دول مجاورة مثل الكويت والبحرين وبعض البلدان الاخرى".

واضاف ان "الزائرين يتوافدون الى النجف منذ ثلاثة ايام والاعداد التي حضرت صباح اليوم السبت بالتحديد لاحياء المناسبة، اعدادها تفوق السنوات الماضية بعدة اضعاف بحكم توقيت الزيارة الذي تزامن مع العطلة الربيعية ومصادفتها في يومي الجمعة والسبت مع عطلة الموظفين وهذا مما منحها زخما كبيرا" مبينا ان "الزيارة جرت بانسيابية عالية وبتوافر كافة الخدمات التي يحتاجها الزائرين".

وانطلقت في محافظة النجف الاشرف، اليوم السبت، مراسيم أداء الزيارة الفاطمية الخاصة بوفاة السيدة الزهراء (عليها السلام).

وبحسب مصدر صحفي، ان "مراسيم أداء الزيارة الفاطمية الخاصة بوفاة السيدة الزهراء (عليها السلام) انطلقت منذ صباح اليوم بمشاركة كبيرة من الزائرين القادمين من مختلف محافظات العراق ودول العالم".

وكانت اللجنة المركزية لتنظيم الزيارة الفاطمية أعلنت، الأربعاء الماضي، قرب الانتهاء من اكمال الاستعدادات للازمة لاتمام الزيارة الفاطمية، اليوم السبت، مبينة ان هناك تنسيقا عالي المستوى مع العتبة العلوية وأفضى الى توفير اماكن مبيت للزائرين بالإضافة الى توفير مستلزمات أخرى.

ويحيي مئات الآلاف من المؤمنين مراسيم الزيارة الفاطمية في مرقد أمير المؤمنين "عليه السلام" وتعزيته بذكرى استشهاد الزهراء "عليها السلام" يوم 3 جمادي الثانية من كل عام.

ويسجل مطار النجف الاشرف الدولي توافد الزائرين من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة للمشاركة بإحياء الزيارة والتشييع الرمزي لنعش السيدة الزهراء عليها السلام الذي ينطلق من ساحة ثورة العشرين بالمحافظة الى مرقد الإمام علي عليه السلام ".انتهى/س

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