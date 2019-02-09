وطني الشاطئية يحتل المركز 80 عالميا والبرازيل وإيران في صدارة الترتيب

2019/02/09 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتل منتخبنا الوطني بكرة القدم الشاطئية المركز ٨٠ عالميا في التصنيف الشهري للمنتخبات الوطنية، حسبما اعلن الاتحاد الدولي للعبة.وذكر بيان لاعلام اتحاد الكرة، بأنه "حافظ منتخبنا على مركزه الثمانين عالمياً، في حين احتل الترتيب الرابع عشر اسيوياً، فيما جاء بالمركز الثامن عربياً بعد منتخبات مصر والإمارات والمغرب وعمان والبحرين ولبنان وقطر".

ووفق البيان، "يأمل منتخبنا الوطني تعديل ترتيبه من خلال المباريات الودية التي سيخوضها خلال شهر شباط الحالي امام منتخب لبنان في معسكره التدريبي في بيروت الذي سينطلق في الخامس من الشهر الحالي تحضيرا الى البطولة الآسيوية التي سينافس فيها منتخبي ايران وعمان ضمن المجموعة الرابعة".

واضاف البيان، "تمسك المنتخب البرازيلي بصدارة التصنيف باحتلاله المركز الاول، وجاءت ايران بوصافة الترتيب واحتلت البرتغال المركز الثالث، وروسيا رابعا وإيطاليا خامسا، وتاهيتي بالمركز السادس والباراغواي سابعا وسويسرا ثامنا، وإسبانيا تاسعا والسنغال عاشرا".

تحرير: عامر الشيباني

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