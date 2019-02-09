إنسايدر يكشف تفاصيل عن معاناة النساء في السعودية: 1000 امرأة تحاول الفرار

2019/02/09 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..افاد موقع “إنسايدر” الأمريكي،إن 1000 امرأة سعودية يحاولن الفرار من المملكة كل عام، مضيفا أن وزارة الداخلية السعودية كشفت مؤخراً عن تطبيق يسمح للرجال بمراقبة محاولة السعوديات الفرار ورصد تحركات المرأة الخاضعة لوصايتهم، سواء داخل المملكة أو خارجها.وحسب الموقع فإن السعوديين يستخدمون تطبيقاً يدعى “أبشر”، من إحدى خصوصياته المثيرة للجدل السماح للرجال برصد […]

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