2019/02/09 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… اعتبر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، السبت، انسحاب أمريكا من سوريا بأنه جاء لتثبيت وجودها في العراق بذريعة محاربة عصابات “ داعش” الإجرامية.وقال الأعرجي في بيان تلقى/ الأنصار/ نسخة منه، إن “الانسحاب الأمريكي من سوريا جاء لإيجاد الذريعة في تنفيذ مشروعها لتثبيت وجودها في العراق، خاصةً وإن بداية هذا الإنسحاب قد كان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعرجي : انسحاب أمريكا من سوريا جاء لتثبيت وجودها في العراق بذريعة محاربة “داعش” alansaar.

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