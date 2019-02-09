نجدة قاطع الكندي تروي قصة سارق كامرات المراقبة

2019/02/09 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ألقت دوريات نجدة قاطع الكندي، السبت، القبض على شخص قام بسرقة كاميرات مراقبة من امام دار احد المواطنين ضمن منطقة شارع فلسطين.وقال إعلام نجدة بغداد في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (9 شباط 2019)، إن ” دوريات نجدة قاطع الكندي، ألقت القبض على شخص قام بسرقة كاميرات مراقبة من امام […]

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