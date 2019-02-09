فيديو.. بعد اتّهامها بالتّرويج لمنتجات جنسيّة.. المذيعة اللبنانية تعلق

2019/02/09 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس .ردّتْ المذيعة وخبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان، على الاتّهامات، التي وُجّهتْ لها من بعض متابعيها، بالتّرويج لمنتجات جن ودافعت مردينيان عن نفسها، من خلال نشرها مقطع فيديو، تابعه “ناس”، اليوم (8 شباط 2019)، “عادة شو ما ينقال ويكتب ما عندي تعليق، وبس حابه أطلع وأقولكم إنه في عالم علقوا على الصورة التي […]

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