جلاسجو ستستضيف أول نسخة شاملة من بطولة العالم للدراجات في 2023

2019/02/09 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ستستضيف جلاسجو أول نسخة شاملة من بطولة العالم للدراجات في 2023 لتخرج إلى النور فكرة ديفيد لابارتيان رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

وقال منظمون، في بيان يوم الجمعة، “ستضم بطولة الدراجات الجديدة الشاملة 13 منافسة حالية من بطولات العالم لتصبح في حدث واحد ضخم يقام كل أربع سنوات وستقام في جلاسجو في أسكتلندا في 2023”.

وأضاف “سيتنافس الآلاف من متسابقي الدراجات الذين يمثلون كل مناطق العالم على الصدارة في هذا الحدث الذي سيقام في أسكتلندا والتي تعد المكان المثالي لاستضافة المنافسات”.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي، الذي تولى منصبه في 2017، أن هذه البطولة ستقام في العام الذي يسبق إقامة دورة الألعاب الأولمبية وقال إنه حقق بذلك وعده خلال فترة الانتخابات.

وتقام لكل نوع من منافسات الدراجات بطولة للعالم كل عام في مكان مختلف.

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