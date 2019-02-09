2019/02/09 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… اعتبر المساعد السياسي والأمني لوزير الداخلية الإيراني حسين ذو الفقاري, قائد الثورة الإسلامية بأنه اللاعب الأساس في استتباب الأمن وإرساء السلام والاسقرار في البلاد.وقال ذوالفقاري في تصريح إن “البلاد شهدت الكثير من العمليات الاجرامية نفذتها الزمر الارهابية في مختلف بلدان الجارة والمحيطة بايران، وذلك بدعم من أميركا والاستكبار العالمي”، مؤكداً أنه “رغم ذلك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسؤول أمني إيراني : الإمام الخامنئي اللاعب الأساس في استتباب الأمن alansaar.

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