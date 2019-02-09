يوفنتوس يعلن تمسكه بـ”ميمي” ويحدد قيمة العقد الجديد

2019/02/09 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قرر نادي يوفنتوس الايطالي، رفع عرضه المقدم الى نادي الشرطة العراقي للظفر بخدمات نجمه مهند علي “ميمي” في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع “توتو ميركاتو ويب”، أن “نادي يوفنتوس سيستأنف المفاوضات مع المهاجم العراقي مهند علي في الصيف القادم، بعد رفض العرض من قبل الشرطة قبل بضعة أسابيع”.واوضح الموقع الايطالي، أن “فريق السيدة العجوز سيحاول مرة أخرى، حيث قرر رفع عرضه إلى 3 ملايين يورو ويمكن إتمام المفاوضات بنجاح في الميركاتو الصيفي”

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