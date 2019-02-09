2019/02/09 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار: الفرات نيوز} وصلت بعثة أمريكية الى محافظة ذي قار للتنقيب عن الاثار في مدينة أور الاثرية .

وذكر بيان لشرطة محافظة ذي قار تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه" نيابة عن قائد شرطة ذي قار اللواء حسن سلمان الزيدي , استقبل مدير قسم شرطة حماية الأثار والتراث العقيد الحقوقي فؤاد كريم بعثة جامعة ستوني بروك الامريكية برئاسة اليزبيث ستون".واضاف " حيث ستقوم البعثة بأعمال التنقيب في مدينة أور الاثرية على مدى شهرين ونصف البعثة متكونه من {20} منقب باختصاصات أثاري مختلفة وبمشاركة عدد من الجامعات الامريكية".



انتهىبواسطة: علي الخفاجي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعثة أمريكية للتنقيب عن الآثار تصل الى ذي قار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعثة أمريكية للتنقيب عن الآثار تصل الى ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).