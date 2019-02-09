مقدار الهدر والمبالغ التي استرجعتها مفتشية وزارة الزراعة في عام 2018

2019/02/09 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مفتشية ‍وزارة الزراعة، اليوم السبت، عن إيقاف هدر بالمال العام واسترجاع أكثر من 21 مليار دينار في عام 2018.

وقالت المفتش العام للوزارة لمياء داود كاظم في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "نتائج أعمال الرقابة والتدقيق في مكتبها لسنة 2018 أسفرت عن إيقاف الهدر بالمال العام واسترجاع ما مقداره (21,581,229,604) واحد وعشرون مليار وخمسمائة وواحد وثمانون مليون ومائتان وتسعة وعشرون ألف وستمائة وأربعة دينار".واضافت، أن "نتائج أعمال التدقيق والرقابة الاستباقية على العقود والمناقصات التي ابرمتها الوزارة لسنة 2018 أثمرت عن إيقاف الهدر بالمال العام بمبلغ اكثر من (6,200,027,000) ستة مليار ومائتان مليون وسبعة وعشرون الف دينار وايقاف تلك العقود بناءً على توصيات المكتب بذلك".واوضحت كاظم، أن "التحقيقات الإدارية التي أجرتها الفرق التحقيقية في مكتب المفتش العام لوزارة الزراعة أسفرت عن التوصية باسترجاع مبلغ (2,971,346,438) اثنان مليار وتسعمائة وواحد وسبعون مليون وثلاثمائة وستة واربعون الف وثلاثون دينار واعادة هذه المبالغ الى الخزينة العامة".وأشارت في البيان إلى أن "نتائج متابعة استحصال بدلات الإيجار للأراضي الزراعية في عموم العراق لسنة 2018 وكذلك قرارت لجان التضمين أدت إلى استحصال مبلغ (12,409,856,166) اثنا عشر مليار واربعمائة وتسعة مليون وثمانمائة وستة وخمسون الف ومائة وستة وستون دينار".

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