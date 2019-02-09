2019/02/09 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..نفذت القوات السورية، ضربات مكثفة على تحركات وأوكار المجموعات الاجرامية في ريف حماة الشمالي وذلك ردا على خروقاتها المتكررة.وأفادت “سانا” نقلا عن مصادر عسكرية ان “وحدات الجيش المتمركزة بريف مدينة السقيلبية الشمالي نفذت رمايات مدفعية وصاروخية على مواقع انتشار وتحصينات مجرمي “جبهة النصرة” في محيط بلدة قلعة المضيق بعد قيامهم بإطلاق رصاص القنص […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات السورية تكبد الإجراميين خسائر في حماة alansaar.

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