نهاية مأساوية للقاء العاطفي الأول بين نمر ونمرة !!

2019/02/09 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم نقل النمر السومطري "عاصم" من حديقة سفاري في الدنمارك، إلى حديقة حيوان لندن، من أجل التزاوج مع النمرة المحبوبة "ميلاتي"، وفقا لصحيفة "تلغراف" البريطانية. وتم

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