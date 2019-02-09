أمنية كربلاء تتوصل إلى الخيوط الأولية بشأن استشهاد الروائي علاء مشذوب

2019/02/09 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مجلس محافظة كربلاء المقدسة، اليوم السبت، عن توصل اللجنة الأمنية المشتركة الخاصة بالمتابعة والتحقيق في قضية اغتيال الروائي علاء مشذوب الخفاجي إلى خيوط أولية

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