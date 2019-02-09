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المغرب تستدعي سفيرها في الإمارات بعد السعودية

العالم الاسلامي

المغرب تستدعي سفيرها في الإمارات بعد السعودية

السبت 9 فبراير 2019 - 13:25

العاهل المغربي الملك محمد السادس

كشفت مواقع إخبارية مغربية، اليوم السبت، أن الرباط استدعت سفيرها في الإمارات، بعد أيام من استدعاء سفيرها من المملكة العربية السعودية، وانسحابها من التحالف العربي المشارك في حرب اليمن.

وقال موقع "آشكاين"، المقرب من السلطات المغربية، "أفاد مصدر عليم بأن المملكة المغربية استدعت سفيرها لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد آيت وعلي، للتشاور".وزعم المصدر، أن استدعاء السفير المغربي بالإمارات جاء مباشرة بعد تقرير نشرته محطة تلفزيونية سعودية، قد يكون للإمارات يد فيها، حسب الموقع المغربي.من جهته أكد موقع "هبة بريس"، المقرب بدوره من السلطة، خبر استدعاء السفير المغربي بالإمارات، حيث نقل عن مصادر متطابقة، قولها إن "الرباط استدعت سفيرها لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد آيت وعلي، للتشاور".وادعت المصادر، أن "استدعاء السفير المغربي يأتي بعد تصاعد حدة التوتر بين المغرب وبعض البلدان الخليجية، كالمملكة العربية السعودية"، غير أن موقع "هبة برس"، أوضح أنه "خلافا للمتداول، فإن استدعاء السفير الإماراتي جرى لأجل ترتيبات إدارية تقتضي من السفير الحلول بالمغرب".انتهى...س ح

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