البغدادي ينجو من محاولة انقلاب ويطالب برؤوس المتورطين

2019/02/09 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلنجا زعيم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، أبو بكر البغدادي، من محاولة انقلاب نفذها مسلحون أجانب في التنظيم، الشهر الماضي في سوريا، وفقاً لما أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية، مساء الجمعة، نقلاً عن مسؤولين في "مخابرات إقليمية".ويتوقع أن محاولة الانقلاب وقعت في 10 كانون الثاني/ يناير الماضي في قرية تقع قرب بلدة "هجين" في محافظة ديرالزور، والتي تعد آخر معاقل التنظيم في سوريا.ونقلت الصحيفة البريطانية عن "مسؤولين استخباراتيين إقليميين"، قولهم إن "تحركاً مخططاً ضد البغدادي أدى إلى تبادل إطلاق النار بين المسلحين الأجانب والحراس الشخصيين للبغدادي، الذين اضطروا فيما بعد للهروب بزعيم التنظيم المتطرف إلى مناطق صحراوية مجاورة".وأوضحت "الغارديان" أن "تنظيم داعش رصد مكافأة مالية لمن يقتل (أبو معاذ الجزائري) الذي يعتقد أنه مسلح أجنبي متمرس في صفوف التنظيم يقود أكثر من 500 عنصر يعتقد أنهم بقوا في المنطقة".ومع أن تنظيم داعش لم يوجه اتهاماً مباشراً للجزائري بالوقوف وراء الحادث، إلا أنه رصد مكافأة لقتل أحد كبار أعضاء التنظيم يعد خطوة غير طبيعية، ما جعل مسؤولي الاستخبارات يعتقدون أنه كان المخطط الرئيسي للانقلاب، حسب الغارديان.وتقول الصحيفة البريطانية إن "هناك ما يقدر بنحو 500 عنصر من داعش لا يزالون مع عائلاتهم في المنطقة، التي تطوقها القوات الكوردية المدعومة من الولايات المتحدة على الجانب السوري من الحدود العراقية، والمليشيات الشيعية المدعومة من إيران على الجانب العراقي".

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